Weerstand tegen Duitse bankenfusie

Volgens Schnabel is Duitsland niet gebaat bij een nog grotere bank. Kostenbesparingen bij de fusiebank zullen volgens haar moeilijk te realiseren zijn. Ook twijfelt ze of een fusie zakelijk gezien zin heeft en hoe een fusie uitpakt voor de ,,impliciete staatsgarantie".

Een combinatie van Commerzbank en Deutsche Bank zou een moloch creëren met 1800 miljard euro aan bezittingen. Het zou qua grootte in Europa de nummer drie worden na het Britse HSBC en het Franse BNP Paribas. Criticasters wijzen erop dat de bank daarmee te groot zou worden om om te laten vallen. De twee Duitse banken staan er niet al te rooskleurig voor.

Jörg Kukies

Een mogelijke fusie van de financiële instellingen zingt al maanden rond. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) en zijn staatssecretaris Jörg Kukies zeiden al eerder dat Duitsland krachtige banken nodig heeft en dat de regering openstaat voor 'economisch zinvolle opties'.

Kukies was eerder in Duitsland werkzaam voor Goldman Sachs. Dat juist de Amerikanen zijn aangewezen om de fusiegesprekken te begeleiden, is tegen het zere been van verschillende parlementsleden. Zij verwijten de staatssecretaris belangenverstrengeling. Vakbonden zijn bang dat een fusie uiteindelijk zal leiden tot het schrappen van tienduizenden banen.

Bondskanselier Angela Merkel wees er eerder op dat het aan de banken zelf is om over een eventuele fusie te beslissen, ook al heeft Duitsland circa 15 procent van de aandelen Commerzbank in handen. Volgens Merkel, die geen standpunt wenst in te nemen, gaat het om een relatief klein belang en gaat het om een private beslissing van de banken zelf. Ze wacht de uitkomsten van de gesprekken af.