Horror voor Britse studenten: rente op studieschuld naar 12%

In Groot-Brittannië is de rente op studieleningen gekoppeld aan de inflatie, die ook daar torenhoog is. Momenteel betalen Britse afgestudeerden 1,5% over hun schuld. Dat zou vanaf september 9% worden. Britse afgestudeerden hebben dertig jaar om de lening terug te betalen. Als ze daarvoor onvoldoende verdienen, wordt het restant van de lening kwijtgescholden.

Wie veel verdient, de grens ligt momenteel net iets onder de £50.000 op jaarbasis (ruim €60.000), betaalt drie procentpunt meer rente. Deze afgestudeerden betalen dus nu 4,5% en lopen het risico straks 12% te moeten betalen. In maart 2023 worden de rentetarieven opnieuw herzien.

Duizenden ponden

Wie een studieschuld heeft van £50.000, zou in zes maanden met 12% rente zo’n £3000 aan rente over de studieschuld moeten betalen. Dat is £500 per maand, alleen aan rente.

In Nederland is de rente op de studieschuld gekoppeld aan staatsleningen. De rente is momenteel 0%, net als vorig jaar. Wie afstudeert, krijgt in ieder geval vijf jaar lang hetzelfde rentetarief. Daarna wordt de rente herzien. Schulden die na 2015 zijn aangegaan, moeten in 35 jaar worden terugbetaald.