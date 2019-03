Schaars palladium schiet door $1600

Sinds augustus is de prijs bijna verdubbeld. Vooral uit China is de vraag opmerkelijk groot, ondanks de verzwakking van de economie. Dit jaar is palladium 27% duurder geworden, dinsdag schoot het naar $1601,50 per ton.

De komende acht jaar zal de markt - op basis van de huidige cijfers - waarschijnlijk een tekort aan dit metaal hebben, waarvoor niet direct een goede vervanger beschikbaar is. In Zuid-Afrika, een van de grootste leveranciers, zijn in de mijnen tekorten ontstaan.

Worsteling uitstootgrens

Inkopers proberen de hand te leggen op courante partijen palladium, terwijl speculanten zo lang mogelijk op voorraden blijven zitten om de prijs op te drijven.

Daarbij komt een grote terugroepactie van Fiat Chrysler omdat die niet voldoen aan Amerikaanse eisen. Die is symbolisch voor de autosector die worstelt met hoge uitstoot.

Automarkt moet aan zuiniger katalysatoren, prijs van palladium voor auto stijgt. Ⓒ FOTO BLOOMBERG

Om auto’s zuiniger te laten rijden, hebben producenten nog meer palladium nodig, de grondstof die in de katalysator voor energiezuiniger verbruik moet zorgen.

Volgens zakenbank Citigroup is het zeer de vraag of de markt dit tekort ooit wel gaat inlopen.

Mijnbouwers delven ondertussen wel naar nieuwe voorraad, maar het verschil tussen vraag en aanbod is momenteel groot. Dat vertaalt zich in futureprijzen op bijvoorbeeld de beurs van Chicago.

Palladium schaars, zelfs vraag naar schroot. Ⓒ FOTO BLOOMBERG

Een volgend metaal is eveneens gewild: platinum, veel gebruikt in batterijauto’s. Volgens Citigroup ontstaan daar ook te grote tekorten om die met extra productie snel te kunnen inlopen.