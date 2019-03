Groen Wall Street in afwachting rentebesluit

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag over de brede linie hoger geopend. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit en de toelichting van de koepel van de Amerikaanse centrale banken die aan de tweedaagse monetaire beleidsvergadering beginnen in Washington. De president van de Federal Reserve sloeg de afgelopen tijd een afwachtende toon aan met betrekking tot de renteverhogingen. Verder staan meerdere bedrijven in de belangstelling.