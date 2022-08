Premium Het beste van De Telegraaf

Tegen de stroom in: Clown uit Epe begint eigen circus met Renz-telg

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Bernhard Renz junior heeft Robbin Kaspers (l.) al op jonge leeftijd aangestoken met het circusvirus. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Epe - Als 12-jarig jochie raakte Robbin Kaspers in de ban van het circus. In ruil voor vrijkaartjes hielp hij een hele week mee met het verzorgen van de dieren van Circus Renz Berlin dat in zijn woonplaats was neergestreken. De jaren daarop deed hij opnieuw hand- en spandiensten op het circusterrein en raakte bevriend met de zoon van de circusdirecteur: Bernard Renz junior. Samen reizen ze vanaf volgend voorjaar met hun eigen circus Alvaro door het land.