Heineken wil waterverbruik terugdringen

In 2030 wil Heineken in waterarme regio's het gebruik van water in het bierbrouwproces met zo'n 15 procent omlaag brengen. In andere regio's ligt het streefcijfer op 10 procent. Ook legt de bierbrouwer zijn focus op het hergebruik van afvalwater, het opvangen van regenwater en bebossing.

Van de 170 brouwerijen van Heineken wereldwijd bevinden 26 zich in waterarme regio's. Water is een essentieel product voor het brouwen van bier. Heineken benadrukt dat bier voor 95 procent uit water bestaat.