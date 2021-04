Holland Casino eindigde 2020 bijna 81 miljoen euro in het rood

De veertien casino’s van de keten gingen door „het diepste dal ooit” vanwege de coronacrisis, zo meldt het bedrijf bij zijn jaarverslag. In het voorjaar van 2020 moesten alle vestigingen dicht om besmettingen met het virus te voorkomen. Pas in de zomer konden ze weer open, maar door beperkingen konden lang niet zoveel bezoekers naar binnen als in normale omstandigheden. In december gingen de deuren weer dicht na de afkondiging van de harde lockdown.

Door alle beperkingen daalde het aantal bezoekers tot 2,5 miljoen. Een jaar eerder waren dat er nog 6,2 miljoen.

Holland Casino kondigde eind vorig jaar al aan banen te moeten schrappen wegens de crisis. In zijn jaarverslag meldt het bedrijf dat circa 10 procent van alle arbeidsplaatsen verloren gaat, waarbij ook gedwongen ontslagen vallen. „Dit zijn noodzakelijke en soms pijnlijke maatregelen, zoals gedwongen afscheid nemen van mensen die met hart en ziel voor Holland Casino hebben gewerkt”, schrijft het bedrijf.