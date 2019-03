Kledingwinkel CoolCat failliet verklaard

Maandag werd bekend dat het bedrijf faillissement aanvroeg voor de vennootschappen CoolCat Fashion en CoolCat Nederland. De buitenlandse onderdelen vallen buiten het faillissement. De curator gaat nu de opties voor de boedel bekijken, waaronder een mogelijke doorstart.

Net als veel andere winkelketens kampt CoolCat met ,,zeer uitdagende" marktomstandigheden. Het bedrijf sloot jaren achtereen met ,,aanzienlijke verliezen". De warme en lange zomer van 2018 en de tot dusver zachte winter van 2019 gaven het laatste zetje.

CoolCat telt in Nederland tachtig winkels. Daarnaast heeft de keten zeventien winkels in België, zes in Frankrijk en twee in Luxemburg. Ook heeft CoolCat in deze landen en in Duitsland een webshop. De winkels en de webshop van CoolCat blijven tot nader order open.