FNV-leden stemmen in met cao ING

Ruim 90 procent van de leden van de bond stemde in met de tweejarige cao, waarin een structurele loonontwikkeling van 6 procent is afgesproken. ING-medewerkers ontvangen 3 procent op 1 september 2019 en 3 procent op 1 september 2020, en een eenmalige uitkering van 0,75 procent. Door dit akkoord ontvangen ook uitzendkrachten, die tenminste een jaar in dienst zijn, een eenmalige uitkering van 500 euro.

Ook wordt het zorgverlof, vijf dagen per jaar, volledig doorbetaald in plaats van de wettelijke 70 procent. Ook komt er een budget beschikbaar voor mantelzorg, zodat medewerkers werken en zorg voor naasten beter kunnen combineren. Onder de cao ING vallen circa 14.000 medewerkers.