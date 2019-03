Ⓒ 2getthere

Utrecht - De Nederlandse maker van zelfrijdende voertuigen 2getthere komt voor 60% in Duitse handen. De toeleverancier ZF Friedrichshafen, gespecialiseerd in aandrijf- en chasistechnologie, heeft voor een onbekend bedrag een meerderheidsbelang in het Utrechtse bedrijf genomen.