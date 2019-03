EU wacht op Brits uitstelplan voor Brexit

De belangrijkste vraag is of uitstel goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord waarschijnlijker maakt, aldus de Fransman. Dat akkoord over de scheidingsvoorwaarden is al twee keer weggestemd door het Lagerhuis.

Of premier Theresa May nu een verzoek indient voor een kort of een lang uitstel, de vraag blijft waar dat voor wordt gebruikt en wat de reden is, aldus Barnier. ,,Afhankelijk daarvan kan worden gekeken naar de duur. En dan kijken we ook naar de gevolgen ervan.''

Een lange verlenging kan alleen als er iets nieuws op tafel komt, vervolgde Barnier, die vaststelde dat er nog tien dagen te gaan zijn tot de Brexit op 29 maart. Een eventueel besluit over uitstel is aan de EU-regeringsleiders.