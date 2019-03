Wall Street gaat omhoog

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,4 procent hoger op 26.008 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 2844 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 7784 punten.

De Fed schoof tijdens zijn vorige beleidsvergadering in januari verdere renteverhogingen op de lange baan. Beleggers zijn benieuwd naar de uitleg van Fed-president Jerome Powell. En dan met name of hij ook nu weer een afwachtende toon zal aanslaan.

Crashes

Boeing (plus 0,8 procent) blijft in de belangstelling staan vanwege het 737 MAX-vliegtuig, dat vrijwel wereldwijd aan de grond staat na twee crashes in enkele maanden. De vliegtuigmaker zou te veel invloed hebben gehad op de goedkeuring van de toestellen door de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA.

Beurswaakhond SEC is niet van plan om Tesla-topman Elon Musk met zijn twittergedrag weg te laten komen. De toezichthouder weerlegde argumenten van Musk waarom een tweet over de aantallen auto's die Tesla dit jaar produceert geen overtreding zou zijn van de schikking tussen Musk en de SEC. Musk kwam eerder in opspraak om een tweet waarin hij hintte op een beursexit van Tesla (plus 0,1 procent).

Contanten

Ook is er overnamenieuws. Vastgoedreus Jones Lang LaSalle (min 0,8 procent) neemt kapitaalmarktdienstverlener HFF over voor 2 miljard dollar. De deal wordt in contanten en aandelen afgerond.

Verder kan Walmart (plus 0,5 procent) weer op aandacht rekenen. De Britse supermarktketen Sainsbury belooft de prijzen te verlagen om alsnog goedkeuring te krijgen voor een overname van de Britse Walmart-dochter Asda. Eerder had de Britse mededingingsautoriteit CMA laten weten dat het moeilijk zou worden om concurrentiebezwaren te overwinnen.

De euro was 1,1351 dollar waard, tegen 1,1356 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 58,91 dollar en Brentolie was vlak op 67,52 dollar.