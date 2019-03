Google lanceert game-platform Stadia: de reacties

Google-CEO Sundar Pichai heeft zojuist het startschot gegeven voor Stadia in San Franscisco. Het platform moet toegankelijk zijn: zo kunnen gebruikers behalve de Stadia Controller ook een usb-stick gebruiken als controller. Makkelijk, dus. „We hebben altijd geloofd dat technologie zich moet aanpassen aan de mens. Niet andersom”, aldus Pichai.

Hij noemt het een ‘gaming platform voor iedereen’ omdat er geen box is zoals een PlayStation of een Xbox. De games worden bereikbaar op alle platformen: desktop, laptop, tablet, smartphone en tv, dankzij een Chrome webbrowser of, in het geval van tv, met een Chromecast-dongle.

Blijven spelen, 24/7

Ook kunnen gebruikers beginnen gamen op één platform, zoals de computer, en verdergaan waar ze waren gebleven op een ander platform, bijvoorbeeld de telefoon.

Dat betekent dat je, praktisch, de hele dag door kunt gamen – als we Google moeten geloven. Het leidt niet enkel tot positieve reacties op sociale media, waar Stadia inmiddels trending is.

Ook moeten mensen bijvoorbeeld via YouTube naar een game worden ’gelokt’ door playnow-buttons in video’s die over dezelfde game gaan. YouTube-video’s over games worden dagelijks honderden miljoenen keren bekeken.

Google is in veel gebieden monopolist of marktleider maar moet al lange tijd met lede ogen toezien hoe andere grote spelers, Sony en Microsoft voorop, de game-industrie domineren. Daar zou zo’n 140 miljard euro in rondgaan.

Hardware

Bij de lancering van Stadia waren enkele duizenden game-ontwikkelaars bijeen. Voor de ontwikkelaars van games zou het voordeel van de cloud zijn dat ze niet meer beperkt zouden worden door de hardware van de consoles bij de gamers thuis. Centrale servers in datacentra van partijen als Google zijn makkelijk te upgraden met het voortschrijden van de technologie. De Stadiaservers die Google nu in zijn datacentra installeert, bevatten al een speciaal ontwikkelde grafische chip die volgens het bedrijf ‘krachtiger is dan die van de meest recente Xbox en Playstation-consoles bij elkaar’.

Het idee van gamen via de cloud is niet nieuw, maar stuitte tot nu toe altijd op het nadeel dat de kleine vertraging die optreedt tussen de server en het apparaat van de gebruiker, ten koste ging van de spelervaring. Door het neerzetten van honderden datacentra in de wereld en de verbreiding van snelle internetaansluitingen, zou dat probleem echter zijn opgelost. In Nederland werkt Google aan de bouw van een nieuw extra datacentrum in het Westfriese Middenmeer, naast het bestaande datacentrum in Eemshaven. Na de uitrol van het 5G netwerk, zal het probleem van de vertaging ook voor mobiele gamers een stuk minder ergerlijk worden.

Reacties

Gamers zijn verdeeld. Sommige reageren sceptisch, anderen welhaast euforisch. Een bloemlezing: