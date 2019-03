’Onderhandelaars VS praten volgende week in China verder’

Amerikaanse ministerie van Financiën Steven Mnuchin Ⓒ AFP

Amsterdam (DFT) - De Amerikaanse onderhandelaars Robert Lighthizer en de de minister van Financiën Steven Mnuchin zullen volgende week een nieuwe ronde van handelsbesprekingen in China beginnen met de vice-premier Liu He, zo meldt Reuters dinsdag op basis van een bevestiging van een official bij de regering Trump.