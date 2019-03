Restbedrag schikking Telia gaat naar Nederland

Volgens justitie betaalden Nederlandse dochterbedrijven van Telia de dochter van de voormalige president van Oezbekistan, Islam Karimov, jarenlang steekpenningen. Ze maakten daarbij gebruik van de Nederlandse financiële sector.

In 2017 was ook afgesproken dat Telia later nog een resterend bedrag aan crimineel verdiend vermogen moest betalen. Dit zou ofwel aan Zweden zijn of aan Nederland, afhankelijk van een Zweedse procedure tegen Telia. Het maakte Nederland niet uit welk land het geld zou krijgen, als het maar afgepakt werd.

Uiteindelijk gaat het geld toch naar Nederland. In Zweden is het niet gelukt om het bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te ontnemen. Onlangs sprak een Zweedse rechter twee Telia-bestuurders vrij van corruptie, omdat de vroegere Oezbeekse presidentsdochter volgens de Zweedse wet niet als ambtenaar kan worden aangemerkt.