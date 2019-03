Nikkei eindigt hoger in lagere regio

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,2 procent in de plus op 21.608,92 punten. De Japanse makers van computerspelletjes Sony en Nintendo stonden onder druk nadat het Amerikaanse internetbedrijf Google liet weten een eigen streamingdienst voor games te lanceren. Sony zakte 3,4 procent en Nintendo verloor 3,2 procent. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron won 0,4 procent na koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,4 procent in. Volgens mediaberichten zouden sommige Amerikaanse handelsambtenaren bezorgd zijn dat China tegengas geeft aan de Amerikaanse eisen in de handelsgesprekken. President Donald Trump zei echter dat de onderhandelingen met Peking goed verlopen. De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 0,4 procent lager de dag uit.