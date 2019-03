’Chinezen azen op aandelen Kruidvat-moeder’

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Ook de eveneens Chinese webwinkelreus Alibaba zou azen op het belang.

Tencent zou ongeveer 3 miljard dollar, omgerekend zo’n 2,6 miljard euro, over hebben voor een belang van 10 procent dat in handen is van het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek Holdings. Temasek is nu nog voor ongeveer een kwart eigenaar van A.S. Watson.

Potentiële kopers worden deze maand uitgenodigd bij Temasek. Het Singaporese fonds betaalde ooit 5,6 miljard dollar voor zijn gehele belang in A.S. Watson.

