’Beurshandel in teken rentebesluit VS’

De Fed zal naar verwachting de rente onveranderd laten. In januari gaf Fed-voorzitter Jerome Powell al aan geduldig te zijn met verdere renteverhogingen. Beleggers zijn wel benieuwd of hij nu ook weer een afwachtende toon zal aanslaan ten aanzien van toekomstige rentestappen.

Aan het brexitfront wachten de EU-landen op een Brits verzoek voor uitstel van het vertrek uit de unie. Een eventueel besluit over uitstel is aan de EU-regeringsleiders, die donderdag bijeenkomen in Brussel. Uit meerdere hoofdsteden is al gemeld dat een lang uitstel geen optie is als de Britten de kwestie daarmee alleen maar vooruitschuiven.

Alfen

Op het Damrak zal B&S Group mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor de distributeur op.

De fabrikant van onder meer laadpalen voor elektrische auto’s Alfen kondigde aan mee te gaan bouwen aan een groot zonnepanelenpark bij Almere. Biofarmaceut Probiodrug krijgt een subsidie van 15 miljoen dollar voor onderzoek naar een middel tegen verminderde cognitieve vermogens en milde dementie. Het bedrag wordt gedeeld met onderzoekspartner Alzheimer’s Disease Cooperative Study.

Bayer

In Brussel gaat de aandacht uit naar Bpost. Het Belgische post- en pakketbedrijf behaalde in 2018 een lagere winst, vanwege hogere loonkosten in België en een daling van het briefvolume. Wel nam de omzet toe door groei bij het pakketvervoer en overnames.

Het Duitse Bayer staat fors onder druk in de voorbeurshandel. Het chemieconcern heeft een nederlaag geleden in de eerste ronde van een zaak over onkruidverdelger Roundup. Het is al de tweede zaak waarin Roundup door de rechtbank als kankerverwekkend wordt aangemerkt. Het middel werd door Monsanto op de markt gebracht. Dat Amerikaanse bedrijf werd door Bayer overgenomen.

De euro was 1,1345 dollar waard, tegen 1,1356 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 0,1 procent tot 59,11 dollar. Brent kostte 0,3 procent meer op 67,81 dollar per vat.