Air France KLM geeft obligatielening uit

De obligaties krijgen een couponrente van tussen de 0,125 procent en 0,5 procent mee. Air France KLM kan er vanaf 2022 voor kiezen om de obligatie voortijdig af te kopen, mits er aan enkele voorwaarden is voldaan.

Frankrijk, dat zo’n 14,3 procent van de aandelen in Air France KLM heeft, heeft al aangegeven in te willen tekenen. Dat zal gebeuren naar rato van het huidige aandelenbelang. Het is Air France KLM niet bekend of andere aandeelhouders participeren.