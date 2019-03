AEX gaat bedrukt naar Fed-besluit toe

De AEX-index eindigde 1% in het rood, op 547,42 punten, het laagste niveau van de dag. De Midkap-index kwam ook verder onder druk en daalde 1,1% naar 772,20 punten.

Ook elders in Europa wachten de beurzen het Amerikaanse rentebesluit af: de CAC-40 sloot 0,5% in de min, de Duitse DAX-index kachelde 1,4% achteruit. De beurs in Frankfurt werd onderuit gehaald door Bayer. Dat bedrijf dook 12,4% omlaag nu een jury in Amerika besloten heeft dat het bedrijf verantwoordelijk is voor een man die ziek zegt te zijn geworden van onkruidverdelger Roundup.

De FTSE100 in Londen moest 0,2% afstaan. De Britse premier May liet zoals verwacht vanmiddag in een brief weten uitstel te gaan vragen voor de deadline van het Britse vertrek uit de Europese Unie met drie maanden. Het Britse pond viel in reactie flink terug ten opzichte van de euro. Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, zal naar verwachting Brussel akkoord gaan met het Britse verzoek om uitstel, maar daarbij wel forse eisen gaan stellen aan de voorwaarden voor het wijzigen van de deadline. „Voor beide partijen zou het een slechte zaak als het Verenigd Koninkrijk geforceerd uit de Europese Unie wordt geduwd. De kans is echter groot dat ook na drie maanden de Britse impasse nog niet is doorbroken, waardoor er in het Verenigd Koninkrijk raadspleging zal volgen hetzij via verkiezingen of via een tweede referendum.”

Verder keken beleggers uit naar het Amerikaanse rentebesluit dat later vanavond gaat volgen. Westerterp benadrukt dat de Fed gelet op het terugvallen van de Amerikaanse inflatie en de vertraging van de economische groei in de VS geen haast hoeft te hebben om in actie te komen met een nieuwe renteverhoging. „Voor de markt zal het vooral van belang zijn welke toon Fed-president Powell bij de toelichting op het rentebesluit laat horen.”

In de AEX moet ArcelorMittal flink terrein prijsgeven. Het staalfonds gleed 2,8% in het rood reactie op de wegzakkende prijs van ijzererts nu een mijn in Brazilië mogelijk wordt heropend.

De financials zaten ook in de achterhoede De Zwitserse bank UBS waarschuwde in het eerste kwartaal slecht te hebben gedraaid. ABN Amro werd 1,3% minder waard, terwijl Aegon 3,1% achteruit ging. ING koerste 2% lager. Het bankconcern kan in Italië zijn borst natmaken met een vasthoudende aanklager in een onderzoek naar de rol bij witwaspraktijken.

Galapagos daarentegen zag de koers 1,4% aantrekken. Voor KPN hadden beleggers fractioneel meer over.

Bij de middelgrote fondsen dook Air France KLM 1,8% in het rood. De luchtvaartcombinatie geeft een obligatielening uit. Signify sprintte 3,1% achteruit nadat branchegenoot Osram liet weten dat het nog moeilijker zal worden om de doelstellingen voor het lopende gebroken boekjaar te halen.

Bij de kleinere fondsen zat detacheerder Brunel in de lift en schoot 5,1% in het groen. ING heeft het bedrijf op de favorietenlijst gezet.

