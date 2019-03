Beurs wacht met rode borden op rentebesluit

Na een uurtje handelen staat de AEX-index 0,3% in het rood, op 550,9 punten. De Midkap-index verliest 0,2%, en staat op 778,6 punten. Ook elders in Europa wachten de beurzen het Amerikaanse rentebesluit af: de CAC-40 noteert 0,1% in de min, de Duitse DAX-index gaat 0,7% achteruit.

De grootste daler in Frankfurt is vooralsnog Bayer. Dat bedrijf duikt 10% in de min nu een jury in Amerika besloten heeft dat het bedrijf verantwoordelijk is voor een man die ziek zegt te zijn geworden van onkruidverdelger Roundup.

In Londen wint de FTSE100 juist 0,1%. Groot-Brittannië wordt wakker met het nieuws dat het uitstel van de Brexit waarschijnlijk beperkt zal zijn tot drie maanden. Het Britse pond staat 0,4% lager ten opzichte van de dollar, en dat is goed nieuws voor de veelal exporterende bedrijven in de Londense hoofdindex.

In Amsterdam staat ArcelorMittal fors lager: het fonds verliest 1,6%. De prijs van ijzererts gaat omlaag nu een mijn in Brazilië mogelijk heropent. Bij de grote fondsen gaan verder de financials in de uitverkoop. ABN Amro verliest 0,8%, Aegon 1,2%, verzekeraar ASR 1%, ING 1,5% en NN Group 0,8%.

Bij de middelgrote fondsen duikt Air France KLM 2,1% in het rood. De luchtvaartcombinatie geeft een obligatielening uit. AMG verliest 1,4%, ook weer vanwege die mijn in Brazilië. Bij de kleinere fondsen staat detacheerder Brunel 4,1% in het groen. Het bedrijf kreeg vanochtend een koersdoelverhoging van ING-analist Marc Zwartsenburg.

