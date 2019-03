Financials duwen AEX terug naar 550

Rond kwart voor één stond de AEX-index 0,4% in het rood, op 550,41 punten. De Midkap-index daalde 0,3% naar 778,14 punten.

Ook elders in Europa wachten de beurzen het Amerikaanse rentebesluit af: de CAC-40 noteert 0,1% in de min, de Duitse DAX-index gaat 1% achteruit. De beurs in Frankfurt wordt onderuit gehaald door Bayer. Dat bedrijf duikt 12,3% in de min nu een jury in Amerika besloten heeft dat het bedrijf verantwoordelijk is voor een man die ziek zegt te zijn geworden van onkruidverdelger Roundup.

In Londen staat de FTSE100 onveranderd. Groot-Brittannië wordt wakker met het nieuws dat het uitstel van de Brexit waarschijnlijk beperkt zal zijn tot drie maanden. Het Britse pond staat 0,4% lager ten opzichte van de dollar, en dat is goed nieuws voor de veelal exporterende bedrijven in de Londense hoofdindex. Koen Bender, vermogensbeheerder bij Mercurius, houdt er rekening mee dat de Europese Unie uitstel zal geven aan het Verenigd Koninkrijk. Hij wijst er echter op dat het maar blijven voortmodderen met de Brexit niet zijn voorkeur heeft.

Bender gaat er van uit dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) vanavond zijn kruit droog zal houden na het slechte banencijfer in de maand februari. „Naar verwachting gaat het om een éénmalige negatieve uitschieter mede door de slechte weeromstandigheden in de VS, waardoor de Fed mogelijk in de tweede helft van dit jaar weer in actie zal komen met een nieuwe rentestap.”

Na de uitstekende gang van zaken over het eerste kwartaal is er voor Bender reden voor terughoudendheid. „We zijn al sinds februari op onze hoede. Beleggers kunnen niet feest blijven vieren op onder meer de hoop dat China en Amerika een handelsdeal gaan sluiten.”

In de AEX moet ArcelorMittal terrein prijsgeven. Het staalfonds gleed 1,3% weg in reactie op de wegzakkende prijs van ijzererts nu een mijn in Brazilië mogelijk wordt heropend. De financials zaten ook in de achterhoede in de aanloop naar de uitkomsten van het Amerikaanse rentebesluit. ABN Amro moest 1,3% afstaan, terwijl Aegon 1,6% achteruit ging. ING koerste 1,4% lager. Het bankconcern kan in Italië zijn borst natmaken met een vasthoudende aanklager in een onderzoek naar de rol bij witwaspraktijken.

Bij de middelgrote fondsen duikt Air France KLM 2,8% in het rood. De luchtvaartcombinatie geeft een obligatielening uit. Het gespcialiseerde staalconcern AMG zakt 1,4%, ook weer vanwege die mijn in Brazilië.

Bij de kleinere fondsen zat detacheerder Brunel in de lift en schoot 4,8% in het groen. Het bedrijf kreeg vanochtend een koersdoelverhoging van ING-analist Marc Zwartsenburg.

