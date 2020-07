Column: wennen aan geen handen schudden

Toenmalig zorgminister Bruins en premier Rutte doen voor hoe het moet, begroeten zonder handen te schudden. Ⓒ ANP/HH

Slechts twee dagen duurde het, dat we geen handen meer gaven. Na de onhandige – doch perfect gestagede – blunder van Rutte en Van Dissel. Eerst deden we nog dat elleboogjesding, maar al snel niet meer. Het wende. Doen we het toch niet meer. Handen en huggen. Roep je gewoon ’hoi’ gevolgd door op een net iets te hoog giltoontje ’nee, we doen het niet he’.