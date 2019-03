Brunel op favorietenlijst ING

ING houdt vast aan het buy-advies voor het aandeel, maar verhoogde wel het koersdoel naar 17,10 euro. Dat was eerder nog 16,25 euro. Behalve de energiesector en Duitsland doet ook de divisie Global Businesses het goed. Die tak komt uit een dal, maar de omzet groeit nu met een tweecijferig percentage en de pijplijn aan nieuwe opdrachten is volgens de marktvorsers robuust. Omdat het bedrijfsresultaat wat achter loopt, is de groei nog niet in de aandelenkoers meegenomen.

Het aandeel Brunel stond woensdag rond 09.45 uur 1,8 procent hoger op 12,72 euro.