’Chinese bitcoin-mijnbedrijven vluchten naar Noord-Amerika’

Volgens het goed ingevoerde Technode, verplaatsen grote Chinese bedrijven hun activiteiten nu naar Noord-Amerika, naar regio’s met een lage stroomprijs.

De duizenden zware pc’s die zij aaneengeschakeld in grote datacenters gebruiken om met software nieuwe cryptomunten te maken zouden in China al zijn afgebouwd, mogelijk hopend op betere tijden.

Een groot Chinees mining-bedrijf heeft volgens TechNode geregeld dat het duizenden krachtige crypto-miners kan verschepen naar bureaus in Texas in de Verenigde Staten en Alberta in Canada.

Blokkade

Op 21 maart stelde het Chinese Comité voor financiële stabiliteit cryptomuntenmakers en dienstverleners ”hard aan te pakken”, volgens een verklaring van vice-premier Liu He. Het was de eerste keer dat het Chinese kabinet zich expliciet over cryptobedrijven uitsprak. Peking ziet de munten als een financieel risico voor de stabiliteit van zijn economie.

China is goed voor ongeveer 70% van de productie van ’s werelds bitcoinmunten.

De prijs van Bitcoin daalde na de verklaring uit Peking direct met 13% tot $35.000 en verloor later 18% waarde. Maandagmiddag steeg bitcoin met 12%.

De cryptosector in China bloeide afgelopen jaren grotendeels op dankzij de goedkope elektriciteit in regio’s als Sichuan, Binnen-Mongolië en Xinjiang.

De Chinese bedrijven kiezen voor Texas, omdat de elektriciteit daar slechts $0,02 per kilowattuur kost, aldus een bron tegen TechNode. De gemiddelde prijs voor elektriciteit voor industrieel gebruik in China is $0,084 per kilowattuur.