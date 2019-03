Belgen verbannen 1 en 2 cent als wisselgeld

Dat heeft de Belgische Kamercommissie bedrijfsleven besloten, melden verschillende Belgische media. Nu is de situatie nog zo dat bedrijven wel af mogen ronden op de dichtstbijzijnde 5 cent, maar in de praktijk doet maar op drie op de tien bedrijven dat. En dat terwijl acht op de tien aangeeft eigenlijk wel af te willen ronden.

In de praktijk liepen Belgen en vakantiegangers dus alsnog met veel muntjes rond. Nu is er besloten om de kleine muntjes per 1 december te verbannen als wisselgeld. Bedrijven moeten bij een cashbetaling verplicht af gaan ronden, bij pinnen mag het wel om het exacte bedrag gaan, al kan de winkelier ook daar ervoor kiezen om af te ronden.

De 1 en 2 centjes worden overigens niet helemaal verbannen, want de Belgen mogen er wel gewoon mee blijven betalen.