Brussel beboet Google voor €1,5 miljard

Dat meldde eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) woensdagmiddag over de derde boete op rij.

Google heeft volgens Verstager lang aantoonbaar concurrenten gedwarsboomd op zijn netwerk.

Het techbedrijf met een marktwaarde van $835 miljard overtrad daarmee de mededingingsregels die in Europa gelden. De boete van €1,49 miljard staat tegenover een jaaromzet van ruim €119,8 miljard vorig jaar.

Google paste software aan, maar onvoldoende naar de smaak van de Europese Commissie. Ⓒ FOTO AFP

Alphabet heeft in zijn nu jarenlange strijd met de Europese Commissie ontkend de concurrentie buiten de deur te houden.

Wel heeft het inmiddels enkele aanpassingen aan zijn Android-softeware doorgevoerd, onder druk van Brussel.

Volgens eurocommissaris Vestager heeft Google overduidelijk de eigen verkoopdienst van advertenties, AdSense, voorgetrokken boven andere advertentieverkopers.

Markt gemanipuleerd

Google plaats advertenties op sites van groot aanbieders, zoals webshops, advertenties naast zoekacties van consumenten. Zodra er op wordt geklikt, ontvangt de zoekmachine daarvoor een percentage.

De zoekmachine heeft volgens Vestager op zulke sites advertenties die via een concurrent zijn ingekocht verboden.

Tegelijkertijd werd bedrijven verplicht om een minimum aan advertenties bij Google af te nemen. Ook dat is in strijd met het mededingingsrecht, aldus Vestager.

Het is de volgende boete voor het social mediabedrijf, vorig jaar moest Google €4,3 miljard aftikken in Brussel. het dwong fabrikanten van smartphones om standaard de browser Chrome en zoekfunctie Google Search te installeren op Android-telefoons. Dat besturingssysteem is dominant. In 2017 legde Brussel een boete op van €2,4 miljard.

Toen liet de zoekmachine volgens Brussel zijn Google Shopping standaard hoger eindigen in de zoekresultaten die consumenten tegen kwamen.

