Air France-KLM vergroot zomercapaciteit

De grootste uitbreiding komt voor rekening van dochteronderneming Transavia. De capaciteit voor deze budgetmaatschappij gaat met 9,3 procent omhoog en er komen 28 nieuwe bestemmingen bij.

KLM voegt deze zomer Boston en Las Vegas toe aan het langeafstandsnetwerk. In Europa wordt voortaan ook op Napels en het Poolse Wroclaw gevlogen. Nieuwe routes voor Air France zijn onder meer Dallas in de Verenigde Staten, Quito in Ecuador en Tbilisi in Georgië. De zomerperiode van Air France-KLM begint dit jaar op 31 maart en loopt tot 26 oktober.