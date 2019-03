Column: Tesla blijft slecht scoren

Anderhalf jaar geleden hebben we ons kritisch uitgelaten over Tesla. Helaas is er sindsdien niet veel veranderd. Tesla blijft verlies op verlies stapelen. Zodoende moest in 2017 en 2018 het kastekort opgevangen worden door welwillende investeerders die in ruil voor aandelen en obligaties bereid waren om extra geld in Tesla te steken.

Valkuil

Dat kan duiden op twee zaken. Ofwel de investeerders hebben het rotsvaste vertrouwen dat het op termijn allemaal wel goed komt. Ofwel we hebben hier te maken met het fenomeen ‘sunken cost fallacy’, de valkuil van de reeds gemaakte kosten: ‘Ik heb er al zoveel geld in gestoken, ik kan niet meer terug’. Dus dan maar nog meer geld in de onderneming pompen, omdat je anders bang bent om het hele bedrag kwijt te raken. Het gaat dwars in tegen de beurswijsheid ‘geen goed geld bij kwaad geld’.

Waar Tesla tot voor kort nog het emotionele monopolie had op elektrisch rijden zit de gevestigde orde het bedrijf nu op de hielen. Gold het noemen van de woorden ‘elektrische auto’ in Duitsland vijf jaar geleden nog als vloeken in de kerk, inmiddels hebben de grote Duitse autofabrikanten elektrisch rijden omarmd. Zo wil Volkswagen alleen al zeventig modellen introduceren.

Het zal een race tegen de klok worden. Slaagt Tesla erin om zwarte cijfers te schrijven voordat de concurrentie het concern de pas afsnijdt. Of geloven beleggers in de droom van Elon Musk dat Tesla een vaste plek verdient tussen de gevestigde namen.

Negatief werkkapitaal

Hoe is de stand van zaken na het sluiten van het boekjaar 2018? Het OK-Scoremodel signaleert dat er een negatief werkkapitaal is van grofweg $ 6 miljard. Is het werkkapitaal negatief dan komt er minder geld binnen dan er uitgaat. Werkkapitaal is de bloedsomloop van de onderneming. Het geld dient om aan je kortetermijnverplichtingen te kunnen voldoen, zoals het betalen van je leveranciers en het uitkeren van salarissen. De post ‘nog te betalen rekeningen’ is per eind 2018 ten opzichte van een jaar eerder met een miljard opgelopen naar $ 3,4 miljard.

Verder blijft het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal zelfs na de zoveelste aandelenuitgifte steken op een schamele zestien procent. Ons bedrijfsmodel signaleert in dat geval dat er weinig of geen ruimte is voor expansie, integendeel. Tesla zou eigenlijk moeten desinvesteren.

Stormbal

Het wordt nog erger. Net als tijdens onze vorige observatie missen we een paar centen. Het OK-Score model detecteert of er geld is ‘zoekgeraakt’. Omdat een balans een afgesloten systeem is, kan er geen geld verdwijnen. Tenzij er creatief met de cijfers wordt omgesprongen door bijvoorbeeld posten buiten de balans te houden. Alles wat het model niet kan beredeneren verdwijnt op de grote hoop. Bij Tesla loopt dit bedrag inmiddels in de miljarden, een extra reden om de stormbal te hijsen.

Al met al constateren we dat er na anderhalf jaar weinig is veranderd aan de waardering van Tesla. Op basis van de eigen bezittingen plus de post deelnemingen blijft Tesla rond de twaalf miljard waard, omgerekend per aandeel zo’n $ 70. Dat is $ 200 minder dan de huidige beurskoers. Aangezien er twee nieuwe OK-Scores 10 aan de lijst zijn toegevoegd blijft dit aandeel voor ons speculeren.

Ron Boer is partner bij Het Effectenhuis Commissionairs B.V., beheerder van drie beleggingsfondsen: het OK Wereld Fonds (aandelen wereldwijd), het OK Magnificent Twenty (Amerikaanse aandelen) en het Wereld Rente Dividend Fonds (vastrentende waarden). Deelnemers in de fondsen kunnen een positie hebben in de behandelde instrumenten op het moment van publicatie. Mocht u tot koop of verkoop overgaan, overleg vooraf altijd met uw adviseur/beheerder.