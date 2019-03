ING-topman Hamers voor de rechter

Hamers wordt nu 22 mei om 10.00 uur verwacht op het Gerechtshof, zo liet Lakeman woensdag weten. Hij mag zich hier verweren tegen de toelichting die Lakeman in de speciale zitting op zijn beurt mag geven over zijn klacht over het niet strafrechtelijk vervolgen van de ING-topman.

Lakeman had het Openbaar Ministerie (OM) vorig jaar verzocht de hoogste baas van ING strafrechtelijk te vervolgen voor de ernstige tekortkomingen van de bank bij het voorkomen van witwaspraktijken. ING schikte deze misstanden voor een recordbedrag van €775 miljoen. Toen het verzoek werd afgewezen, spande Lakeman bij het Haagse Gerechtshof een zogenoemde ‘artikel 12-procedure’ aan om het OM te laten bevelen Hamers alsnog te vervolgen.

De rechter zal zich na de zitting beraden of het verzoek van Lakeman wordt ingewilligd. Lakeman meent dat het OM de zaak vorig jaar onterecht afdeed met een schikking en afzag van strafvervolging tegen de top van ING. „Het is apekool dat de leiding niet van deze tekortkomingen heeft afgeweten”, aldus de advocaat. Het ontbreken van strafvervolging is volgens Lakeman een vrijbrief voor bankiers om het niet zo nauw te nemen met de wet- en regelgeving.

De zitting vindt achter gesloten deuren plaats. Behalve Lakeman mogen alleen Hamers en zijn advocaat aanwezig zijn.