Vervolgingsverzoek ING voor de rechter

Lakeman mag dan zijn verzoek bepleiten over zijn klacht over het niet strafrechtelijk vervolgen van de ING-top, waaronder ceo Ralph Hamers. De activist had het Openbaar Ministerie (OM) vorig jaar verzocht de hoogste baas van ING strafrechtelijk te vervolgen voor de ernstige tekortkomingen van de bank bij het voorkomen van witwaspraktijken.

ING spreekt tegen dat Hamers op deze zitting aanwezig moet zijn, zoals Lakeman stelt. In de correspondentie van Lakeman met het Gerechtshof blijkt dat hij een aanklacht tegen Hamers als persoon heeft ingediend, hoewel uit de brief van het Hof naar Lakeman weer gesproken wordt over een klacht tegen ING Bank. ,,Wij zijn bekend met deze procedure tegen ING Bank, niet tegen Ralph Hamers”, benadrukt een woordvoerder.

Lakeman had het Openbaar Ministerie (OM) vorig jaar verzocht de hoogste baas van ING strafrechtelijk te vervolgen voor de ernstige tekortkomingen van de bank bij het voorkomen van witwaspraktijken. ING schikte deze misstanden voor een recordbedrag van €775 miljoen. Toen het verzoek werd afgewezen, spande Lakeman bij het Haagse Gerechtshof een zogenoemde ‘artikel 12-procedure’ aan om het OM te laten bevelen Hamers alsnog te vervolgen.

Lakeman meent dat het OM de zaak vorig jaar onterecht afdeed met een schikking en afzag van strafvervolging tegen de top van ING. „Het is apekool dat de leiding niet van deze tekortkomingen heeft afgeweten”, aldus de advocaat. Het ontbreken van strafvervolging is volgens Lakeman een vrijbrief voor bankiers om het niet zo nauw te nemen met de wet- en regelgeving.

De zitting vindt achter gesloten deuren plaats.