Personeel Uniport mag thuisblijven

Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een zaak die de ondernemingsraad van het Rotterdamse bedrijf had aangespannen. De tijd moeten doden met darten en kaarten kan volgens de rechter stressvol en ziekmakend zijn. Dat is in strijd met goed werkgeverschap.

De terminal in de Waalhaven sluit per 31 maart. In aanloop naar die sluiting lopen er al geen schepen meer binnen. Uniport verplichtte de werknemers om toch, en in ploegendiensten, op het werk te verschijnen. De directie gaf aan dat zij vrijstelling van werk pas in overweging wil nemen na overeenstemming over een sociaal plan.