Britse pond in het rood na uitstel Brexit

Na geruchten in de ochtend werd vanmiddag definitief bekend dat de Britten niet meer op 29 maart uit de Europese Unie willen stappen, maar drie maanden later.

De overblijvende EU-landen moeten nog wel met dat uitstel akkoord gaan. Rond 14 uur meldde Brussel, blijkens een uitgelekt document, niet akkoord te gaan.

Nieuwe referendum

Het uitstel lijkt onder meer te betekenen dat het Verenigd Koninkrijk in mei nog meedoet aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Oppositieleider Jeremy Corbyn, van de Labour-partij, eiste vanmiddag in het Britse lagerhuis een nieuw referendum over de Brexit.

„Beleggers waren er toch te zeker van dat er sowieso geen harde Brexit, zonder akkoord, zou komen”, zegt Bart Hordijk van Monex Europe. „Dat blijkt na vandaag alsnog nog mogelijk. Beleggers worden bang. Dat de Brexitdatum steeds dichterbij kwam vergrootte die bezorgdheid”, stelt hij.

„De markt had gehoopt op meer dan zes of negen maanden uitstel. Nu blijkt het tot eind juni te worden. Hoe korter het duurt, hoe moeilijker het wordt om tot tot een goede deal of een ’blijven’ te komen”, verklaart valutaspecialist Georgette Boelen van ABN Amro de beweging. „Dat heeft de markt teleurgesteld. Deze volatiliteit zal de komende tijd nog wel blijven.”

"Derde datum maakte alles complexer"

„Enig uitstel was al wel ingeprijsd. Er waren twee data waarop dat zou kunnen, beide ingecalculeerd door de markt. Nu is daar echter een derde datum bij gekomen. Dat maakt het veel complexer voor mensen”, verklaart Joost Derks van de Nederlandsche Betaal- en Wisselmaatschappij (NBWM) op het Damrak de reactie van het Britse pond tegen de euro en dollar.

„Voor beleggers en bedrijven betekent dit weer een nieuw scenario, dat opnieuw meer onzekerheden geeft en wéér meer volatiliteit veroorzaakt”, aldus Derks. „Brexit, de politiek, heeft het voor het Britse pond zo complex gemaakt.”

