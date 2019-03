'FedEx onderuit op Fed-dag Wall Street'

Het rentebesluit van de Fed komt om 19.00 uur (Nederlandse tijd). De Amerikaanse koepel van centrale banken schoof tijdens zijn vorige beleidsvergadering in januari verdere renteverhogingen op de lange baan. Beleggers zijn daarom vooral benieuwd naar de toelichting van Fed-president Jerome Powell. En dan met name of hij ook nu weer een afwachtende toon zal aanslaan.

De Britse premier Theresa May heeft de Europese Unie gevraagd om uitstel van de brexit tot 30 juni. Ze deed dat verzoek in een brief aan EU-president Donald Tusk. De tijd dringt voor May, want haar land moet over 9 dagen de EU verlaten. De Britten kunnen die deadline niet eenzijdig verlengen. Daar moeten de andere 27 EU-lidstaten unaniem mee instemmen.

FedEx

FedEx kwam dinsdag nabeurs met cijfers die slechter waren dan verwacht. Het bedrijf voelt naar eigen zeggen de afzwakkende wereldwijde economische omstandigheden en handel. Het bedrijf stelt dan ook in het afgelopen kwartaal tegenvallende resultaten te hebben behaald. De winstverwachtingen voor het hele boekjaar werden opnieuw verlaagd. FedEx staat voorbeurs stevig in het rood.

Google-moeder Alphabet kan reageren op de miljardenboete uit Brussel. Volgens de commissie heeft Google met zijn advertentiedienst AdSense misbruik gemaakt van zijn sterke marktpositie omdat andere bedrijven niet eerlijk konden concurreren op de online-advertentiemarkt door beperkingen in contracten met websites van derde partijen op te leggen. Google kreeg eerder ook al miljardenboetes van Brussel vanwege andere overtredingen.

Levensmiddelen

Levensmiddelenconcern General Mills, bekend van onder meer Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs, staat een duidelijk hogere opening te wachten dankzij beter dan verwachte resultaten en een verhoging van de winstprognose voor het hele boekjaar.

De beurzen in New York bleven dinsdag dicht bij huis, in afwachting van de Fed en door berichten dat China tegengas geeft aan de Amerikaanse eisen in de handelsgesprekken. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.887,38 punten. De brede S&P 500 was vlak op 2832,57 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 7723,94 punten.