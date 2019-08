KBC schroeft aanbeveling op Brunel terug

Brunel verraste de markten vrijdag met een afschrijving van 5,5 miljoen euro op een waterzuiveringsproject. Dat zorgde er voor dat het bedrijf het kwartaal afsloot met een negatief resultaat. Bovenop de miljoenenlast meldde de detacheerder dat het de mindere prestaties in de automotive-industrie begint te merken.

KBC meldt dat de omzetontwikkeling van Brunel in lijn was met de verwachtingen, maar de winstmarge was dat niet. Ook exclusief de afschrijving hadden de analisten op meer gerekend. Daarbij stelt KBC dat de mindere prestaties in de auto-industrie ook impact zullen hebben op toekomstige resultaten.

KBC verlaagde zijn advies op Brunel van accumulate naar hold. Daarbij ging het koersdoel van 16 naar 14 euro. Het aandeel Brunel leverde vrijdag in de vroege handel 13,5 procent in tot 11,66 euro.