Deksel op olie- en gaswinning Trump

Dat stelt de federale rechter van het district Colombia in een uitvoerige uitspraak, meldt de Washington Post.

De uitspraak betreft een directe stop op het boren in een omgeving van 300.000 hectare omvang in Colombia.

Het is voor het eerst dat president Trump wordt gewezen op het effect van milieuschade van productie in tot dan beschermd gebied.

Klimaatverandering genegeerd

Volgens de Amerikaanse krant kan de uitspraak grote gevolgen krijgen voor de verdere productie die de regering-Trump op het oog heeft.

Volgens de rechter heeft de regering de gevolgen van klimaatverandering „niet voldoende in ogenschouw genomen.”

In de plannen had moeten staan voor hoeveel extra CO2-uitstoot het boren en affakkelen van gassen gaat zorgen. Dat staat ook in de National Environmental Policy Act, aldus de rechter.

