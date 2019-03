Osram twijfelt over behalen doelstellingen

Berlien wijst vooral op de steeds zwakkere economische omstandigheden. In januari zei Osram nog dat wordt vastgehouden aan de verwachtingen voor het hele jaar, met onder meer een vlakke tot bescheiden vergelijkbare omzetgroei. Om die prognose te halen moest de gang van zaken de komende tijd echter wel aantrekken, aldus de branchegenoot van het Nederlandse Signify destijds.

Mogelijk gaat het bedrijf nog sterker werken aan kostenbesparingen, aldus Berlien. Overigens werd in februari nog bekend dat Osram in gesprek is met investeerders Bain Capital en Carlyle Group over een overname.

Op de beurs in Frankfurt zakte het aandeel Osram woensdagmiddag bijna 3 procent in waarde.