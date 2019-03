Definitief: ’Star Wars’ neemt ’Simpsons’ over

Met een waarde van $71,3 miljard (€63 miljard) is de deal de grootste overname voor Disney in de geschiedenis van dat bedrijf. En dat terwijl Disney absoluut niet vies is van overnames: in de loop der jaren nam het entertainmentconcern onder meer Lucasfilm over, het bedrijf achter de Star Wars-films, maar ook Marvel Entertainment en Pixar, het animatiefilmbedrijf van Apple-oprichter Steve Jobs dat onder meer Toy Story en Finding Nemo tot zijn grootste successen mag rekenen.

Bij de overname gaan naar verwachting duizenden banen verloren, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijkertijd wordt de combinatie Disney-Fox in één klap de grootste producent van Hollywood. Andere mediabedrijven zijn, in de jacht op schaalvoordelen, ook op overnamepad gegaan. Zo werd AT&T de nieuwe eigenaar van Time Warner, en heeft Comcast animatiefilmproducent DreamWorks gekocht. Analisten rekenen nog dit jaar op een deal tussen CBS en Viacom.