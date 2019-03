Ford breidt uit in Michigan

Het autoconcern herhaalde tevens een aantal eerdere toezeggingen op het vlak van investeringen en extra werkgelegenheid. Het nieuws komt op dezelfde dag dat de Amerikaanse president Donald Trump een fabriek in Ohio bezoekt. Trump was onlangs nog erg kritisch op Fords rivaal General Motors voor het stopzetten van de productie in een kleine autofabriek in die staat.

Ford zelf haalde zich meer dan een jaar geleden ook nog de woede van de president op de hals, toen het in 2017 aankondigde bepaalde modellen in Mexico te gaan maken in plaats van in de Verenigde Staten.

Vorig jaar was al duidelijk dat de autogigant zijn thuismarkt ook niet links laat liggen. Ford blaast het in 1988 gesloten centraal station van Detroit, Michigan Central Station, nieuw leven in. Het tientallen jaren verwaarloosde kolossale pand moet de kern worden van de innovatiecentra van Ford.