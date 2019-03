Brits onderzoek naar deal ForFarmers

Het is de bedoeling dat uiterlijk op 20 mei de conclusies van dit onderzoek worden gepubliceerd. ForFarmers maakte de overname in december bekend en zei toen ook dat goedkeuring van de CMA nodig was. Het bedrijf gaf toen aan de deal begin dit jaar af te willen ronden. Bowerings levert jaarlijks ongeveer 27.000 ton veevoer aan boeren.

