KPN sluit Huawei vooralsnog niet uit

Huawei ligt in verschillende landen onder vuur omdat het zich mogelijk schuldig maakt aan spionagepraktijken. Zowel de NAVO als de EU heeft zorgen uitgesproken over mogelijke 'achterdeurtjes' in software van het Chinese bedrijf, waardoor bedrijfs- of staatsgeheimen hun weg zouden kunnen vinden naar Peking.

KPN zegt bekend te zijn met de actualiteit rond Huawei en deze op de voet te volgen. Verder stelt het bedrijf dat veiligheid bij KPN topprioriteit heeft. ,,Wij waken 24 uur zeven dagen in de week over onze netwerken, apparatuur en infrastructuur en zijn op continue basis in dialoog met relevante partijen, waaronder de overheid, ook over dit soort onderwerpen", aldus KPN.