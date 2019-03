Verliezen Wall Street lopen op

New York - De verliezen op de aandelenbeurzen in New York zijn woensdag halverwege de sessie iets verder opgelopen. De aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China houden de markten nog altijd in hun greep. Beleggers zijn verder in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Hier wordt door kenners alom geen vuurwerk verwacht. Meer aandacht zal er zijn voor opmerkingen over het toekomstig beleid.