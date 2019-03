Column: Openingszet AOW moet van Koolmees komen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ⓒ DIJKSTRA BV

Als de onderhandelaars van het pensioenoverleg zeggen dat ze er ziek van waren dat de onderhandelingen in november klapten, is daar geen woord aan gelogen. Acht mannen - twee van het kabinet, drie van de werkgevers, drie van de vakbonden - deden toen nachtelijke pogingen om tot een pensioenakkoord te komen. Aan kabinets- en werkgeverszijde dachten ze echt dat ze er waren. Aan vakbondszijde dachten ze echt dat het kabinet die laatste paar stapjes in hun richting zou zetten.