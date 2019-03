Picnic snelste groeier

Het in 2015 opgerichte Picnic heeft tot eind 2018 liefst 1697 voltijds banen gecreëerd. De gemiddelde jaarlijkse groei in FTE is 162%. Medeoprichter Michiel Muller ontving de ‘Gouden Groeier’ van Jitse Groen van TakeAway.com dat op nummer twee staat met 2272 gecreëerde banen en een gemiddelde groei in FTE van 88%. Rituals dat net als TakeAway.com in 2000 het levenslicht zag, staat op plek drie.

De 250 bedrijven uit de lijst hebben gezamenlijk in de periode van 2015 tot eind 2018 meer dan 40.000 voltijds banen gecreëerd, waarvan 21.675 banen voor rekening komen van de Top 10. De ranking is samengesteld door Erasmus Centre for Entrepreneurship en Rotterdam School of Management (RSM).

Picnic is het jongste bedrijf in de Top 250 groeibedrijven: Slechts 8% van de bedrijven in de lijst is 5 jaar of jonger, 36% is tussen de 6 en 10 jaar en 27% tussen de 11 en 15. Van de 250 bedrijven uit de lijst zijn er 62 in Noord-Holland gevestigd (waarvan 39 in Amsterdam), 52 in Zuid-Holland (waarvan 22 in Rotterdam). Noord-Brabant staat op de derde plaats met 48 bedrijven.

„Toen we met Picnic begonnen, hadden we nooit kunnen dromen dat het zo snel zou gaan. De melkboer is weer helemaal terug”, aldus Picnic-baas Muller. Vorig jaar voerde Takeaway.com de lijst aan. De 250 bedrijven uit de lijst creëerden gezamenlijk meer dan 32.000 banen in de periode van eind 2014 tot en met eind 2017. De Top 250 Groeibedrijven werd in 2017 voor het eerst gepresenteerd.