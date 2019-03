Op sokken koel de zee in

Na een verloren jaar heeft Carlien van Hemert de productie van de strandsokken weer in eigen hand genomen. Ⓒ FOTO Beeld Werkt

Vught - Tijdens strandvakanties is het vaak afzien om op blote voeten over het hete zand de zee te bereiken. De kinderen van Carlien van Hemert klaagden er elke vakantie over en brachten hun moeder daarmee op het idee van het bedrijf Duukies Beachsocks, vernoemd naar zoon Duuk.