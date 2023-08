Corbion tempert verwachtingen over 2023

Het concern verwacht dat de omzetstijging dit jaar uitkomt rond de 5%. Corbion ging eerste nog uit van een groei tussen de 7 en 10%. Ook qua bedrijfsresultaat is het chemiebedrijf voorzichtiger. Waar Corbion eerder uitging van een organische ebitda-groei bovenin de bandbreedte 15 tot 20%, gaat het nu uit van ergens in die bandbreedte.

Corbion zag zijn omzet in de eerste helft van dit jaar met 7,4% groeien tot €738 miljoen. Het aangepaste bedrijfsresultaat kwam uit op €96,8 miljoen, een stijging van 13,3%. De operationele winst daalde met 9,3% tot €53,6 miljoen.

Analisten gaan er vanuit dat wil Corbion zijn doelstellingen van 2025 halen, de organische ebitda-groei dichter tegen de 20% aan moet zitten. Ceo Olivier Rigau vindt het echter niet nodig om die verwachtingen bij te stellen, maar gaat er wel vanuit dat de marktomstandigheden dit jaar nog moeilijk blijven. „Hoewel we vertrouwen hebben onze vooruitzichten voor de langere termijn, verwachten we dat de uitdagende bedrijfsomgeving in de tweede helft van dit jaar aanhoudt.”