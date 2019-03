Beleggers mag zich uitspreken over fraude en salarissen

De aandeelhoudersvergadering is hét moment waarop kleine beleggers zich kunnen laten horen. Ⓒ ANP

Amsterdam - De aandeelhoudersvergadering (ava) is vaak de enige mogelijkheid voor kleine aandeelhouders om zelf de microfoon te pakken en de top van een bedrijf om verantwoording te vragen. Maar hoe lang nog? KPN experimenteert als eerste met een vergadering waaraan ook via video is deel te nemen.