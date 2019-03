Wall Street overwegend lager na Fed

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. De beslissingen van de Federal Reserve om geduldig te zijn met renteverhogingen en de balansafbouw te verlagen en op termijn zelfs te stoppen, zorgden tijdens de sessie wel korte tijd voor een impuls. Vooral omdat de centrale bank meer stappen zette dan voorzien. De dollar leverde fors in ten opzichte van de euro.