May: spijt over uitstel brexit, steun nu nodig

,,Deze vertraging is een kwestie van grote persoonlijke spijt voor mij'', zei May in een verklaring voor haar ambtswoning Downing Street 10. ,,Ik hoop van harte dat de parlementsleden een manier zullen vinden om de deal te steunen die ik met de EU heb onderhandeld, een deal die (de uitkomst van) het referendum uitvoert en de beste deal is die onderhandelbaar is. Ik zal dag en nacht blijven werken om er steun voor te vinden'', zei ze.

Ze voegde eraan toe dat ze niet bereid is de brexit verder uit te stellen dan 30 juni. Eerder op woensdag vroeg May de EU om het Verenigd Koninkrijk toe te staan de vertrekdatum met drie maanden te verlengen tot 30 juni. Verwacht wordt dat de EU-leiders de kwestie bespreken tijdens een top op donderdag.