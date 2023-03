Strukton stuurt eigen topman Sanderink weg na woedeaanval in rechtbank

Bekijk ook: Oprichter Sanderink raakt ook laatste band met Centric kwijt

„De raad van commissarissen van Oranjewoud NV en Strukton Groep NV schorst per direct de heer Gerard Sanderink als CEO bij Oranjewoud NV, Strukton Groep NV en al haar dochterondernemingen waar hij bestuurder is”, zo staat in een verklaring op de website van Strukton. „Dit betekent dat hij geen beslissingen meer kan nemen namens de genoemde ondernemingen. Per direct neemt de raad van commissarissen de leiding over van Oranjewoud NV en de Strukton ondernemingen. Zij doet dit in het belang van de ondernemingen, medewerkers en andere stakeholders van de ondernemingen.”

Gerard Sanderink was vrijdagavond voor De Telegraaf niet bereikbaar voor commentaar. Daarmee is het niet duidelijk of hij de beslissing wil aanvechten.

Binnenstormen

Het besluit van het bouwbedrijf, dat veel werkzaamheden verricht voor de overheid, komt een dag na een incident in de rechtbank in Almelo. Sanderink kwam halverwege een zitting schreeuwend binnenstormen en sloeg daarbij dreigende taal uit naar een van de rechters. Op dat moment werd een zaak behandeld waarin niet hij, maar onder meer Strukton en zijn vrouw Rian van Rijbroek een van de gedaagde partijen was. Twee bodes zetten Sanderink na een paar minuten de deur uit.

De zitting was onderdeel van een langslepend juridisch gevecht tussen Sanderink en zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. „U weet ik te vinden”, riep hij onder meer naar een van de rechters terwijl hij hem aanwees. De rechters in Almelo zitten volgens Sanderink en zijn vrouw allemaal in het kamp van zijn ex-vriendin. De zitting in Almelo ging donderdag over beschuldigingen uit het kamp van Sanderink aan het adres van Van Egten. Zij werd onder meer beticht van fraude, ook via websites van Centric en Strukton. Van Egten klaagde hem daarom aan wegens smaad. In eerdere zaken veroordeelden rechters Sanderink daarop tot het betalen van flinke dwangsommen omdat hij toch doorging. Ook Van Rijbroek mag geen aantijgingen meer doen.

Rationeel

Twee (voormalige) vertrouwelingen van Sanderink, Henny Luijrink en Aike Schoots, waren ook gedaagd door Van Egten. Volgens Van Egten hebben zij Sanderink en Van Rijbroek aangemoedigd en gefaciliteerd in hun beschuldigingen aan haar adres. Zij ontkennen dat zelf en zeggen te hebben geprobeerd Sanderink in toom te houden. De Sanderink die ze donderdag in de rechtbank tekeer zagen gaan, zeiden ze niet te herkennen. „Dit is niet rationeel. Zo ken ik Gerard helemaal niet”, aldus Luijrink. „Het doet me heel veel pijn wat er nu gebeurt. Ik vind het doodzonde.” Opmerkelijk is dat Schoots nog steeds een van de commissarissen is van Strukton.

De bouwer ligt zelf dus ook in de vuurlinie. Vanaf het e-mailadres van de ceo - Sanderink - werden talloze berichten gestuurd naar ministers, staatssecretarissen, Kamerleden en zakelijke relaties met daarin beschuldigingen aan het adres van Van Egten.

Dit is de context waarin de commissarissen van Strukton en Oranjewoud, nog geen 36 uur na de uitbarsting in Almelo, hebben besloten hem af te zetten. „De raad van commissarissen komt tot dit besluit na een periode van incidenten rond de heer Sanderink”, zo leggen de toezichthouders zelf uit. „De komende periode is erop gericht de governance van de ondernemingen op een stabiele en toekomstbestendige manier in te richten en de medewerkers te ondersteunen om hun werk te blijven doen.” Of het mogelijk is dat Sanderink nog terugkeert als topman kon een woordvoerster van Strukton vrijdagavond niet zeggen.